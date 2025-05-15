Kırklareli'nde Biçerdöver Sürücülerine Trafik Eğitimi

Kırklareli'nde Biçerdöver Sürücülerine Trafik Eğitimi
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Kırklareli'nde polis, hububat hasadı öncesi trafik kazalarını önlemek için biçerdöver sürücülerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme çalışması yaptı. Gece yolculuklarında ışıklandırma sistemlerinin önemi vurgulandı.

Kırklareli'nde polis ekipleri, hububat hasadı öncesi trafik kazalarının önlenmesi amacıyla biçerdöver sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, hasat sezonunun yoğun olarak yaşandığı bölgelerdeki sürücülerle bir araya geliyor. Bu kapsamda İnece beldesinde bir kahvehanede düzenlenen programda biçerdöver operatörlerine trafik kuralları anlatıldı.

Ekipler, özellikle gece saatlerinde yapılan yolculuklarda ışıklandırma sistemlerinin çalışır durumda olmasının önemini vurguladı.

Eğitime katılan biçerdöver sürücüsü Samet Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür eğitimlerin kazaların önlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Sezer, "Bilgilendirme amacıyla güzel bir çalışma. Herkes trafik kurallarına uysun, özellikle de gece yolculuklarında ışıklandırmalarını kontrol etsinler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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