Kırklareli'nde besicilere dış parazit ilacı dağıtıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri besicilere dış parazit ilacı dağıttı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, parazitlerin bir canlının iç organlarına veya vücut yüzeyi üzerine yerleşip ondan faydalanan zararlılar olduğunu belirtti.

Hayvanın üzerinde veya derisinde yaşayan dış parazitlerin bir kısmı gözle görülebilirken bir kısmını görmenin mümkün olmadığını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Hayvanlara zarar veren dış parazitler arasında kene, bit, tahtakurusu, pire, kan emen sinek ve uyuza sebep olan böcekleri sayabiliriz. Parazitlerin sebep olduğu hastalıklar sürü içerisinde hızlı yayılarak verim düşüklüğüne ve ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Parazitlerin neden olduğu bazı hastalıklar insan hayatını da tehdit etmektedir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ölümlere sebep olan parazit kaynaklı bir hastalıktır. Dış parazitlerle mücadele hayvan ve insan sağlığı için önem arz etmektedir."

Aksoy, bu kapsamda Pınarhisar ilçesinin Hacıfaklı, Kurudere, Çayırdere, Akören, Evciler, İslambeyli ve Yenice köylerinde ilaç dağıtımı yapıldığını bildirdi.