Kırklareli'nde Beklenen Sağanak Hava Sıcaklıkları Düşürdü
Kırklareli'nde etkili olan sağanak yağış, havanın 35 dereceden 25 dereceye düşmesine neden oldu. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, zaman zaman etkisini artırarak sürüyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına ve binaların girişlerine sığındı.
Kırklareli'nde zaman zaman etkili olan sağanak hava sıcaklığını düşürdü.
Dün hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü kentte, bugün etkili olan sağanakla sıcaklık 25 dereceye düştü.
Sabah saatlerinde çiseleme şeklinde başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak sürüyor.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına ve binaların girişlerine sığındı, yağmurun şiddetinin geçmesini bekledi.
Kentte, sağanağın aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel