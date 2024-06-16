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Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, "İslam aleminin bir dramı var, Gazze'de yapılan ve sürdürülen zulmü kınıyorum" dedi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, "İslam aleminin bir dramı var, Gazze'de yapılan ve sürdürülen zulmü kınıyorum" dedi.

Ekici, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında, bayramların birlik, beraberlik, paylaşma ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu söyledi.

Bayramların birlik ve beraberlik içerisinde güzel olduğunu ifade eden Ekici, "İslam aleminin bir dramı var, Gazze'de yapılan ve sürdürülen zulmü kınıyorum. Oradaki savaşın ve akan kanın bir an önce son bulmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Ekici, Babalar Günü'nü de tebrik etti.

Düzenlenen törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, Belediye Başkan Vekili Aysu Gümüş Güre, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Bucurgat, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Bayramlaşma töreninin ardından Ekici ve beraberindekiler hastane, huzurevi ile şehitliği ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

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