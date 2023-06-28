Kırklareli'nde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Kırklareli'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve diğer yetkililer katıldı. Vali Ekici, bayramların birlik, beraberlik ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu belirtti.

Kırklareli'nde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen törene Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkan Vekili Burcu Bölükbaşı Yeğin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Ekici, bayramların birlik, beraberlik, paylaşma ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların bayramını tebrik eden Ekici, "En kötü günümüz böyle olsun. Bugün çok güzel bir gün geçiriyoruz." dedi.

Bayramlaşma töreninin ardından Ekici ve beraberindekiler hastane, huzurevi ile şehitliği ziyaret etti.