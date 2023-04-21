Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

Kırklareli'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kırklareli'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törene Vali Vekili Yusuf Güler, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Güler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle buruk bir bayram yaşandığını söyledi.

Vatandaşların bayramını tebrik eden Güler, bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde aşılacağını belirtti.

Bayramlaşma töreninin ardından Güler ve beraberindekiler devlet hastanesi, huzurevi, çocuk sitesi, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığını ziyaret etti.