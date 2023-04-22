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Kırklareli'nde bayram trafiği nedeniyle denetimler artırıldı

Kırklareli'nde bayram trafiği nedeniyle denetimler artırıldı

Güncel Haberler

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla, İstanbul yolundaki kontrol noktasında araçları denetledi.

Sürücülere uzun yola çıkmadan önce "Yaşam Tüneli" adı verilen çadırda trafik kuralları anlatılıyor.

"Bu yolda sana çok güveniyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Broşür dağıtarak araç sürücülerini bilgilendiren ekipler, hız kurallarına uymaları, yorgun araç kullanmamaları ve emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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