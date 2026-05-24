Kırklareli'nde Kurban Bayramı öncesi kasaplar denetlendi

Kırklareli'nde Kurban Bayramı öncesi kasaplara denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerdeki üretim ve satış alanlarını kontrol etti.

Denetimlerde hijyen koşulları incelendi, fiyat ve etiket bilgileri kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Kurban Bayramı öncesi denetimleri artırdıklarını belirtti.

İşletmelerin üretim alanlarından satış alanlarına kadar kontrol edildiğini aktaran Karaca, denetimlerin devam edeceğini kaydetti.