Kırklareli'nde Batı Mısır Kök Kurdu Zararlısına Karşı Mücadele Başlatıldı

Kırklareli'nde görülen 'batı mısır kök kurdu' zararlısına karşı mücadele çalışması başlatıldı. Bu zararlı tür, mısır ve diğer tahıl ürünlerine büyük hasar vermektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme sonrasında zararlı ile mücadele çalışmaları başlatılmıştır.

Kırklareli'nde görülen 'batı mısır kök kurdu' zararlısına karşı mücadele çalışması başlatıldı.

Batı mısır kök kurdu olarak bilinen bu zararlı, özellikle mısır ve diğer tahıl ürünlerinde büyük hasara neden oluyor. Larvalarının tahıl ürünlerine zarar verme yeteneği nedeniyle ciddi bir tarım zararlısı olan bu tür, genellikle bitkinin gövdesine tüneller açar ve bu durum mahsul veriminin düşmesine veya bitkinin tamamen ölmesine neden oluyor.

Birçok bölgede zararlıların popülasyonunu kontrol etmek için kimyasal böcek ilaçları ve biyolojik kontrol yöntemleri kullanılıyor. Son yıllarda, bu zararlı türün, özellikle Afrika ve Asya'da, yerel tarım toplulukları üzerinde büyük bir etkisi olurken, uluslararası araştırmacılar ve politika yapıcılar bu konuyu ciddi bir gıda güvenliği sorunu olarak ele alıyor. Bu zararlının Kırklareli'nde görülmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kısa sürede bilgilendirme yapılarak zararlı ile mücadele çalışması başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy teknik personelin sahada yaptığı çalışmalarla üreticiye gerekli uyarıları yaptığını ve üreticilerin bu konuya karşı hassasiyetle yaklaşmasının, çözüm için sevindirici olduğundan bahsetti. Aksoy açıklamasının devamında, "İlimizde de görülen 'batı mısır kök kurdu' zararlısı için, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 24 Temmuz 2023-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında kullanılmak üzere geçici kullanım izni uygun görülerek, Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı'nda yayınlanmıştır. Batı mısır kök kurdu zararı ve böceğin popülasyon yoğunluğu görüldüğü tarlaların ilaçlaması tavsiye edilmektedir. Geçici tavsiye için uygun görülen etken maddeler 25 gram/litre Deltamethrin, 50 gram/litre Lambda cyhalothrin, 250 gram/litre cypermethrin" dedi. - KIRKLARELİ