Kırklareli'nde Başkasına Ait Takograf Kartıyla Otobüs Kullanan 6 Sürücüye Ceza
Kırklareli'nde yolcu otobüslerine yapılan denetimlerde, başkasına ait takograf kartı ile otobüs kullanan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı ve kartlarına el konuldu.
Kırklareli'nde başkasına ait takograf kartı ile otobüs kullanan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde sürücü ve araçların belgeleri kontrol edildi. Ekipler, 6 sürücünün başkasına ait takograf kartı kullandıklarını tespit etti.
Takograf kartlarına el konulurken sürücülere cezai işlem uygulandı.