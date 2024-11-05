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Kırklareli'nde Başkasına Ait Takograf Kartıyla Otobüs Kullanan 6 Sürücüye Ceza

Kırklareli'nde Başkasına Ait Takograf Kartıyla Otobüs Kullanan 6 Sürücüye Ceza
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Kırklareli'nde yolcu otobüslerine yapılan denetimlerde, başkasına ait takograf kartı ile otobüs kullanan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı ve kartlarına el konuldu.

Kırklareli'nde başkasına ait takograf kartı ile otobüs kullanan 6 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde sürücü ve araçların belgeleri kontrol edildi. Ekipler, 6 sürücünün başkasına ait takograf kartı kullandıklarını tespit etti.

Takograf kartlarına el konulurken sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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