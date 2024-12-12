Üye Girişi
Haberler
ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

Türkiye'nin yanı başında tehlikeli bir oyun başlıyor

 Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor

Suriye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? İşte gündemdeki 3 senaryo

 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu

Pentagon'u cevapsız bırakan Türkiye sorusu
Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı

Türbe alev alev yanarken başında kutlama yaptılar

Kırklareli'nde Barajların Doluluk Oranı Yüzde 27'ye Düştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde yağışların azlığı nedeniyle 4 barajın doluluk oranı yüzde 27 olarak ölçüldü. Kuraklık nedeniyle en çok etkilenen baraj Kayalıköy oldu, su seviyesi yüzde 13'e geriledi.

Kırklareli'nde yağışların azlığı nedeniyle 4 barajın doluluk oranı yüzde 27 olarak ölçüldü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, kuraklığın etkisini göstermeye başladığı haziran ayından itibaren barajların su seviyesi azalmaya başladı.

Depolama hacmi 343 milyon 430 bin metreküp olan Kırklareli, Kayalıköy, Armağan ve Çayırdere barajlarında 91 milyon 410 bin metreküp su bulunuyor. Son ölçümlerde barajların doluluk oranları yüzde 27 olarak belirlendi.

Söz konusu barajlar arasında su seviyesi en fazla azalan baraj Kayalıköy oldu. Edirne'ye içme suyu da sağlayan Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi ise yüzde 13'e geriledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
img

Herkes "kar yağacak mı?" diye beklerken umutlandıran gelişme
img

İşte 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
img

Trump'ın Türkiye adayıyla ilgili dikkat çeken detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! Müsavat Dervişoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi! Annem Ankara Hasan ölüyor mu, ne oldu? Mehmet Günsur Annem Ankara dizisinden ayrılacak mı? A101 12 ARALIK 2024 KATALOĞU 12 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 12 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (12 Aralık) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki! Instagram ne zaman düzelecek 12 Aralık? 12 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 12 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (12 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Erzincan hava durumu | 12 Aralık Erzincan'da hava nasıl? Erzincan günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 12 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 k
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.