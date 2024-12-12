Kırklareli'nde Barajların Doluluk Oranı Yüzde 27'ye Düştü

Kırklareli'nde yağışların azlığı nedeniyle 4 barajın doluluk oranı yüzde 27 olarak ölçüldü.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, kuraklığın etkisini göstermeye başladığı haziran ayından itibaren barajların su seviyesi azalmaya başladı.

Depolama hacmi 343 milyon 430 bin metreküp olan Kırklareli, Kayalıköy, Armağan ve Çayırdere barajlarında 91 milyon 410 bin metreküp su bulunuyor. Son ölçümlerde barajların doluluk oranları yüzde 27 olarak belirlendi.

Söz konusu barajlar arasında su seviyesi en fazla azalan baraj Kayalıköy oldu. Edirne'ye içme suyu da sağlayan Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi ise yüzde 13'e geriledi.