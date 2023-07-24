Kırklareli'nde baraj ve göletlerde denetim yapıldı
Güncel Haberler
Pınarhisar Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli'deki baraj ve göletlerde vatandaşların serinlemek amacıyla girmesini önlemek için denetim yaptı. Denetimlerde piknik yapan vatandaşlar uyarıldı ve denetimlerin yaz boyunca devam edeceği belirtildi.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri baraj ve göletlerde kontrollerde bulundu.
Pınarhisar Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri vatandaşların serinlemek amacıyla baraj ve göllere girmesini önlemek için denetim yaptı.
Denetimde ekipler, bölgedeki baraj ve göllerin çevresinde piknik yapan vatandaşları uyardı.
Denetimler yaz boyunca devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel