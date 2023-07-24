Kırklareli'nde baraj ve göletlerde denetim yapıldı

Pınarhisar Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli'deki baraj ve göletlerde vatandaşların serinlemek amacıyla girmesini önlemek için denetim yaptı. Denetimlerde piknik yapan vatandaşlar uyarıldı ve denetimlerin yaz boyunca devam edeceği belirtildi.