Kırklareli'nde balkondan düşen bebek, tedavi gördüğü hastanede öldü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3. kattaki evin balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3. kattaki evin balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, 11 Haziran'da Çayır Sokak'taki evlerinin balkonunda oynarken beton zemine düşen Bahri Alkan, tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Bebeğin cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Lüleburgaz'da toprağa verilecek. AA / Çınar Türkmen - Güncel Trakya Üniversitesi Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

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