Kırklareli'nde Balkan Şefleri Buluşması Etkinliği

Kırklareli'nde Balkan Şefleri Buluşması Etkinliği
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23-24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinlikte, Türkiye, Bosna Hersek, Bulgaristan ve Arnavutluk'tan şefler yöresel yemeklerini sunacak. Kırklareli'nin coğrafi işaretli ürünleri de tanıtılacak.

Kırklareli'nde düzenlenecek "Balkan Şefleri Buluşması" etkinliğinde, Türkiye, Bosna Hersek, Bulgaristan ve Arnavutluk'tan şefler kendi ülkelerine özgü yöresel yemekleri hazırlayacak.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin 23-24 Mayıs tarihlerinde Türk Mutfağı Haftası ile Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali kapsamında Gar Binası önünde gerçekleştirileceğini söyledi.

Vatandaşları etkinliğe davet eden Bulut, Balkan ülkelerinin mutfak zenginliğinin Kırklareli'nde bir araya geleceğini belirterek, "Farklı ülkelerden gelen şeflerle birlikte, coğrafyamızın kültürel ve gastronomik çeşitliliğini birlikte tatma fırsatı bulacağız. Oldukça heyecanlıyız." dedi.

Coğrafi işaretli ürünler tanıtılacak

Festival kapsamında kentin önemli coğrafi işaretli ürünlerinin de tanıtılacağını dile getiren Bulut, "Hardaliye, beyaz peynir, meşe balı, kıvırcık kuzu eti, eski kaşar, brakana tatlısı ve Babaeski sarımsağı gibi yerel ürünlerimizi ön plana çıkaracağız. Bu ürünler, Kırklareli'nin gastronomik kimliğinin önemli parçalarıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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