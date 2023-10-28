KIRKLARELİ'NDE BALIKÇILARDAN TEKNELERİYLE 'AY YILDIZ İLE 100. YIL' KOREOGRAFİSİ

KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçılar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında tekneleriyle denizde 'ay yıldız ile 100. yıl' koreografisi hazırladı.

İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığı, Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında beldede balıkçıların katılımıyla etkinlik düzenledi. Balıkçı barınağında toplanan İğneada ve Kıyıköylü balıkçılar, teknelerini Türk bayraklarıyla donattı. Balıkçılar daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile birlikte denize açıldı. Balıkçı tekneleri, denizde 'ay yıldız ile 100'üncü yıl' koreografisi oluşturdu. Balıkçı teknelerinin dronla havadan görüntülenen 'ay yıldız ile 100'üncü yıl' koreografisi büyük beğeni topladı. (DHA)