Kırklareli'nde bulunan Tekke Deresi'ndeki balık ölümlerinin ardından incelemeler başlatıldı. Haznedar köyünden geçen alanda çok sayıda balığın öldüğünü fark eden köylüler durumu yetkililere bildirdi. Köylüler, hayvan çiftliklerinin atık attığını iddia etti.

Kırklareli'nde balık ölümleri tedirgin etti

Tekke Deresi'ndeki balık ölümleri için inceleme başlatıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bulunan Tekke Deresi'ndeki balık ölümlerinin ardından incelemeler başlatıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan Tekke Deresi'nde balık ölümleri başladı. Haznedar köyünden geçen alanda çok sayıda balığın öldüğünü fark eden köylüler durumu yetkililere bildirdi. Haber verilmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Köylüler, hayvan çiftliklerinin atık attığını iddia etti

Köylülerden Aykut Yavuz, uzun zamandır derenin renginin değiştiğini ifade ederek bazı hayvan çiftlikleri ile tesislerden dereye atık bırakıldığını iddia etti.

Yavuz, derede şu anda hiç balık kalmadığını aktardı.