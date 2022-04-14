Kırklareli'nde bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Bağımlılıkla Mücadele-Ben Olsaydım" çalıştayı düzenlendi.

Vali Osman Bilgin, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, ülke genelinde bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Bağımlılıkla mücadelenin önemli bir konu olduğunu ifade eden Bilgin, bağımlı her bir insanı kurtarmak için mücadele verdiklerini söyledi.

Bağımlılığın sadece sigara, alkol ya da uyuşturucudan oluşmadığını aktaran Bilgin, teknolojinin de doğru kullanılmadığı süreçte bağımlılık yaptığını kaydetti.

Dünyada hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığını dile getiren Bilgin, "Bu durumda bazı insanlar buna ayak uyduramıyor. Burada da sosyolojik çalışmaların önemi ortaya çıkıyor. Maalesef toplumdaki sosyalleşme kavramının daha çok bireyselleşmeye dönüşmesiyle birlikte bağımlılık kapsamında da sıkıntılar doğmaya başlıyor." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur da ilçelerde yapılan çalıştaylar hakkında bilgi verdi.