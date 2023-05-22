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Kırklareli'nde Bağ Evinde Yangın Çıktı

Kırklareli'nde Bağ Evinde Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde bir bağ evinde çıkan yangıda ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedenleri araştırılıyor.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Seyitler köyünde Şenol Uzun'a ait bağ evinde bulunan ahşap bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Lüleburgaz Kırklareli İtfaiye Güncel Haberler

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