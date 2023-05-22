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Kırklareli'nde Bağ Evi Yangını

Kırklareli'nde Bağ Evi Yangını

Güncel Haberler

Kırklareli'nde bir bağ evinde çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedenleri araştırılıyor.

Bağ evi alevlere teslim oldu

Kırklareli'nde bağ evinde çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir bağ evinde çıkan yangıda ahşap ev kullanılmaz hale gelirken yangını çıkış nedenleri araştırılıyor.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Seyitler Köyü'nde Şenol Uzun'a ait bağ evinde bulunan ahşap bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırklareli İtfaiye Güncel Haberler

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