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Kırklareli'nde babasını öldüren zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde babasını öldüren zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Anıl M. (26), hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anıl M, dün akşam Balkan Caddesi'nde, babası Özcan M'yi (65) bıçaklamıştı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özcan M, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Güncel Haberler

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