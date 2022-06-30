Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında ekili 85 bin kök Hint keneviri dron ile tespit edildi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ayçiçeği tarlasında 85 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ayçiçeği tarlasında 85 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaağaç köyünün Gölbaba mevkisinde ayçiçeği ekili tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede dron ile çalışma yapan ekipler, 13 dönümlük tarlanın orta bölümünde 85 bin kök Hint keneviri olduğunu tespit etti. Ekipler, kenevir bitkilerini olay yerinde yakarak imha etti. Tarla sahibi T.G. gözaltına alındı. AA / Özgün Tiran - Güncel Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

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