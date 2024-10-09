Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde Avrupa Spor Haftası Dart Müsabakaları Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'de düzenlenen 'Avrupa Spor Haftası' etkinlikleri kapsamında dart müsabakası yapıldı. Lise öğrencilerinin katıldığı yarışmalarda yaklaşık 70 öğrenciye madalya verildi.

Kırklareli'nde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında dart müsabakası düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Gençlik Merkezi spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, lise öğrencileri yarıştı.

Yaklaşık 70 öğrenciye müsabakaların ardından madalya verildi.

Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, konuşmasında, "Avrupa Spor Haftası"nı etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Gençlerin spor ile daha çok iç içe olmalarını istediklerini ifade eden Babuşcu, etkinlikler ile Gençlik Merkezini de tanıtarak gençleri daha çok sportif faaliyetlerini katılmalarını amaçladıklarını kaydetti.

Dart müsabakalarının da öğrenciler arasında çekişmeli geçtiğini anlatan Babuşcu, müsabakalara katılan öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel

Etkinlikler Eğitim Güncel Spor

Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

Sur canisinin annesi, İkbal'i suçladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak

"Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, neşteri vuracağız"
8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla: Hayat Aşk Adalet bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim NOW yayın akışı, Leyla 5. bölümü yayınlanacak mı? Kuruluş Osman bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 166. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! İnci Taneleri 10 Ekim Perşembe yeni bölüm var mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman? Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 9 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 9 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Baro seçimleri ne zaman 2024? İstanbul ve Ankara baro seçimleri tarihi! Benzine zam var mı? 9 Ekim güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? Nazillispor-Somaspor maçı izle! NAZİLLİSPOR- SOMASPOR maçı hangi kanalda, şifresiz mi? ZTK MAÇI CANLI İZLE ALTAY- KARAMAN MAÇI İZLE | Altay- Karaman FK maçı ne zaman? Altay Karaman FK maçı şifresiz mi? ZTK MAÇI CANLI İZLE CANLI DÖVİZ KURU 9 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 9 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.