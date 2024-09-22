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Kırklareli'nde Avrupa Hareketlilik Haftası Bisiklet Turu

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Kırklareli'nde düzenlenen 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında 70 bisikletli, 10 kilometrelik bir tur gerçekleştirerek çocukların da katılımıyla etkinliği renklendirdi.

Kırklareli'nde "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Kırklareli Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletli vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Çocukların da aralarında bulunduğu yaklaşık 70 bisikletli 10 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

Etkinlik, Yayla Mahallesi Meydanı'nda sona erdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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