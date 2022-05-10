Kırklareli'nde askeri yasak bölgede 3 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde askeri yasak bölgede yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Malkoçlar köyünde askeri personel, bir aracın askeri yasak bölgede bulunduğunu fark etti. Ekipler bölgede yaptığı araştırmada E.I, H.D. ve H.M'yi yakaladı. Jandarma Komutanlığına teslim edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.