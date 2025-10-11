Kırklareli'nde Asayiş ve Trafik Denetimi Gerçekleştirildi
Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 246 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 200 araç ve motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymayan bir sürücüye ceza kesilirken, 3 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kente yaptığı denetimde, 246 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.
Denetimlerde 200 araç ile motosiklet kontrol edildi.
Kurallara uymadığı tespit edilen bir araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 3 araç ise trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel