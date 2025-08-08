Kırklareli'nde Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

Kırklareli'nde Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Düzenlendi
Vali Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda asayiş, güvenlik, uyuşturucu ile mücadele, terör ve trafik tedbirleri gibi konular ele alındı.

Vali Uğur Turan başkanlığında valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

Turan, kentte güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde tutulduğunu belirtti.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster ve İl Göç İdaresi Müdür Yardımcısı Görkem Özgür katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
