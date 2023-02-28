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Kırklareli'nde asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı

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Kırklareli'nde asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulamasında 6 şüpheliyi yakaladı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulamasında 6 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin uygulamalarını devam ettirdiği bildirildi.

Açıklamada, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancayla yakalanan şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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