Kırklareli'nde asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulamasında 6 şüpheliyi yakaladı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulamasında 6 şüpheliyi yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin uygulamalarını devam ettirdiği bildirildi. Açıklamada, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancayla yakalanan şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kaynak: AA / Güncel Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli'nde asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.