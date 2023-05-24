Kırklareli'nde asayiş uygulamasında 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde asayiş uygulamasında tabanca, tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kırklareli'nde asayiş uygulamasında tabanca, tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince şüphe üzerine E.Ç. G.B, L.M, S.Y. ve A.K'nin üst araması yapıldı.

Aramada 58,46 gram esrar, ruhsatsız tabanca, tüfek ve şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.