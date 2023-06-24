Kırklareli'nde asayiş uygulaması yapıldı
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Kırklareli'nde polis ekipleri, umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yaptı.
Kırklareli'nde polis ekipleri, umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinesinde 70 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.
Polis ekipleri yaklaşık 250 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Bazı işletmelerden içki numuneleri alındı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel