Üye Girişi
Haberler
Kırklareli'nde asayiş uygulaması yapıldı

Kırklareli'nde asayiş uygulaması yapıldı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde polis ekipleri, umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yaptı.

Kırklareli'nde polis ekipleri, umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinesinde 70 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Polis ekipleri yaklaşık 250 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Bazı işletmelerden içki numuneleri alındı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title