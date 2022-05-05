Kırklareli'nde asayiş denetimleri - Haberler

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Kırklareli'nde asayiş denetimleri

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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Kırklareli'nde asayiş denetimleri

Kırklareli'nde bir ayda 16 ateşli silah ele geçirildi, 21 araç trafikten men edildi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir ayda 16 ateşli silah ele geçirildi, 21 araç trafikten men edildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şubesi'ne bağlı Motosikletli Polis Timlerince nisan ayında asayiş denetimleri yapıldığı bildirildi.

Denetimlerde 7 bin 445 kişinin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapılırken, aranma kaydı olan 23 şüpheli ile yoklama kaçağı 10 kişinin yakalandığı kaydedildi.

3'ü kurusıkı 8 silah ve 8 av tüfeği ele geçirilen denetimlerde, ayrıca 5 bin 68 araç ile 512 motosikletinde plaka sorgusu yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, 21 aracın çeşitli nedenlerle trafikten men edildiği belirtildi.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kırklareli, Tragger, Asayiş, Silah, Güncel, Haberler

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