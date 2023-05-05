Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde bir ayda 173 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-30 Nisan tarihlerinde 254 olaya müdahale edildiği belirtildi.

Alınan tedbirler sonucu evden, kamu kurum ve kuruluşlarından, inşaat ve otodan hırsızlık ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı olaylarında geçen yılın nisan ayına göre yüzde 52 azalma sağlandı.

Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 227 şüpheli yakalandı.

Nisan ayında 41 bin 691 araç denetlendi

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri nisan ayında 41 bin 691 aracı denetledi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kural ihlali yaptığı tespit edilen 871 sürücüye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, alkollü araç kullandığı tespit edilen 31 sürücünün ehliyetinin geçici olarak geri alındığı belirtildi.

Denetimlerde, sürüce ve yolculara emniyet kemerinin önemli hakkında bilgi verildi.