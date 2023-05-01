Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Yayla Mahallesi'nde N.E. ile A.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.E. tüfekle A.K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayağından vurulan A.K. olay yerindeki müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan E.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Konteynır yangını

Lüleburgaz'da konteynırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Turgutbey köyü yakınlarında bir çilek serasındaki konteynırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, konteynır kullanılamaz hale geldi.