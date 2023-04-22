Kırklareli'nde asayiş uygulamasında bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde asayiş uygulamasında bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durduğu V.V'nin kullandığı motosiklette arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız 2 tabanca, 7 şarjör ile 73 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

- Aranan şüpheliler yakalandı

Kırklareli'nde "Ateşli silah ile ikamet kurşunlama" suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aranması bulunan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, G.E. ve S.Ç'yi düzenlediği operasyonla evlerinde yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.