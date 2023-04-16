Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce 12 günde 88 araç ve sürücüye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri sorumluluk bölgelerinde araç ve sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

1-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 3 bin 988 araç kontrol edildi.

Denetimlerde çeşitli kusurlar nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 20 sürücü ile 68 aracın tescil plakasına cezai işlem uygulandı.

27 araç trafikten men edilirken, 2 sürücünün ise sürücü belgesine geçici süreyle geri alındı.

Hurda kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz'da hurda kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi Kurbağlı Sokak'ta hurda kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.