Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eriklice köyünde H.E'ye ait buğday ekili alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında 3 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

İşyerinden hırsızlık

Babaeski'de bir iş yerinden kıyma makinesi ve buzhane motoru çalındı.

Alınan bilgiye göre, Z.K'nın Alpullu beldesindeki iş yerinden, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kıyma makinesi ve buzhane motoru çalındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.