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Kırklareli'nde asayiş

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde asayiş

Pınarhisar ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Pınarhisar ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Tozaklı köyünde buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle 30 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

İş yerinden hırsızlık

Babaeski ilçesinde bir iş yerinden kıyma makinesi ile buzhane motoru çalındı.

Alınan bilgiye göre, Alpullu beldesinde Z.K. iş yerindeki kıyma makinesi ile buzhane motorunun yerinden olmadığını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine iş yerine giden ekipler, olayla ilgili çalışma yaptı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

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