Kırklareli'nde asayiş Demirköy ilçesinde askeri yasak bölgede yakalanan kişi gözaltına alındı. Demirköy ilçesinde askeri yasak bölgede yakalanan kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, 4'üncü Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri, Sislioba köyünde bir kişinin askeri yasak bölgede olduğunu tespit etti. Yakalanan Ö.Y. jandarma ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Anız yangını Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Celaliye köyünde anızlık alanda yangın çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü. AA / Özgün Tiran - Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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