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Kırklareli'nde asayiş

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde çıkan yangında 60 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kırklareli'nde çıkan yangında 60 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, iddiaya göre Değirmencik köyünde bir çiftlikte yakılan ateş buğday tarlasına sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Yangında N.D. ve F.S'ye ait 60 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Su motoru çalan şüpheliler yakalandı

Babaeski ilçesinde su motoru çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karamesutlu köyünde çiftçilik yapan S.A. tarlasındaki su motorunun çalınması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptığı çalışmada su motorunu çalan M.K. ile H.C'yi yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli İtfaiye su Güncel Haberler

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