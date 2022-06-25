Kırklareli'nde asayiş Babaeski ilçesinde bir evde Hint keneviri ele geçirildi. Babaeski ilçesinde bir evde Hint keneviri ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, jandarma Hazinedar köyünde bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı. Ekipler M.A'nın evinde yaptığı aramada, 21 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı. Yüksekten düşen kişi yaralandı Pınarhisar ilçesinde yüksekten düşen kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cevizköy köyünde ağılın çatısını onaran M.A. tahtanın kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülen M.A. ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. AA / Özgün Tiran - Güncel Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

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