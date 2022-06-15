Kırklareli'nde asayiş
AA - Özgün Tiran - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilde sahte banknotlar ele geçirildi.
Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilde sahte banknotlar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Turgutbey köyünde A.Ş. idaresindeki otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 450 lira değerinde 50 ve 100 liralık sahte banknotlar ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu
Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre,Turgutbey köyünde asayiş uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine D.Ç. idaresindeki otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 18 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili sürücü D.Ç. ile otomobilde bulunan A.Ş. gözaltına alındı.
AA / Özgün Tiran - Güncel