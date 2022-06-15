Kırklareli'nde asayiş Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilde sahte banknotlar ele geçirildi. Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilde sahte banknotlar ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Turgutbey köyünde A.Ş. idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 450 lira değerinde 50 ve 100 liralık sahte banknotlar ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı. Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre,Turgutbey köyünde asayiş uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine D.Ç. idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü D.Ç. ile otomobilde bulunan A.Ş. gözaltına alındı. AA / Özgün Tiran - Güncel Lüleburgaz Jandarma Hisarcık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kırklareli'nde asayiş - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.