Kırklareli'nde asayiş - Haberler

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Kırklareli'nde asayiş

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde bir telefon şirketine ait verici istasyonundan klima motoru çalındı.

Kırklareli'nde bir telefon şirketine ait verici istasyonundan klima motoru çalındı.

Alınan bilgiye göre, Deveçatağı köyünde bulunan baz istasyonunda bakım yapan görevliler klima motorunun yerinde olmadığını fark etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Uyuşturucu madde ile yakalandı

Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükkarıştıran beldesinde durumundan şüphelendiği S.İ'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada sigara paketinin içerisinde kağıda sarılı 2.7 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili S.İ. gözaltına alındı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Uyuşturucu Kırklareli Hisarcık Jandarma Güncel Haberler

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