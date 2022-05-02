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Kırklareli'nde asayiş

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde asayiş

Babaeski ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan kişi gözaltına alındı.

Babaeski ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sinanlı köyünde H.K'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı yol uygulamasında H.K. yönetimindeki otomobili durdurdu.

Otomobilde ve H.K'nın üzerinde yapılan aramada, 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili, şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak kazı yapan kişi yakalandı

Vize ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamidiye köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Meleşkoru mevkisinde İ.Ö'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Babaeski, Hisarcık, Güncel, Haberler

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