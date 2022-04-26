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Kırklareli'nde asayiş

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde asayiş

Kırklareli'nde askeri yasak bölgede yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde askeri yasak bölgede yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malkoçlar köyünde askeri personel, bir aracın askeri yasak bölgede çamurda kaldığını fark etti.

Ekipler bölgede yaptığı araştırmada F.K. ile H.A'yı yakaladı. Yakalanan şüpheliler jandarma ekiplerine teslim edildi.

Bu kişilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu ile yakalanan kişi gözaltına alındı

Vize ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Kömürköy köyünde devriye faaliyeti sürdüren jandarma ekipleri O.B. ve M.S'nin hareketlerinden şüphelendi.

Ekipler O.B'nin üzerinde 22 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Uyuşturucu, Jandarma, Güncel, Haberler

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