Kırklareli'nde asayiş

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde inşaat demirlerini çalan iki şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenibedir köyünde bir inşaattan demirlerin çalındığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüpheli E.D. ve M.Ş. düzenlenen operasyonla evlerinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonu

Babaeski ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli H.K'nın köylere uyuşturucu götürdüğü bilgisine ulaştı.

Ekipler H.K. yönetimindeki otomobili Çavuşköy yakınlarında durdurdu. Otomobil ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada 21 gram metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.