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Kırklareli'nde asayiş

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde asayiş

Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çakıllı beldesinde F.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler düzenlediği operasyonda F.T'yi yakaladı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 10 gram esrar ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri hırsızlık şüphelisini yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Asilbeyli köyünde Z.O'ya ait motosikletin çalındığı bilgisine ulaştı.

Bölgede çalışma yapan ekipler motosikleti T.T'nin çaldığını belirledi.

Yakalanan T.T'nin üç motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı belirlendi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Uyuşturucu, Kırklareli, Jandarma, Vize, Güncel, Haberler

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