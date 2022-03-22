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Kırklareli'nde asayiş

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nde asayiş

Lüleburgaz ilçesinde rögar kapağı çalan 2 kişi yakalandı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde rögar kapağı çalan 2 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Evrensekiz beldesinde rögar kapağı çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, M.Y. idaresindeki otomobili Ahmetbey beldesinde durdurdu. Otomobilde rögar kapağı ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Y. ve İ.Y. gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Vize ilçesinde uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri Sofular köyünde H.I. ve S.M'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler H.I. ve S.M'nın üst aramasında 53 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Lüleburgaz, Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Haberler

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