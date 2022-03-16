Kırklareli'nde asayiş

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi Ozan Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Recep Bülent Altan'dan (63) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Altan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Altan'ın cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla söndürüldü.