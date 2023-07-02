Kırklareli'nde aranan şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde tehdit, kasten yaralama, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet suçundan arama kaydı bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Ayrıca Babaeski ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın söndürüldü ve Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını kontrol altına alındı.