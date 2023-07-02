Kırklareli'nde aranan şüpheli yakalandı
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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde tehdit, kasten yaralama, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet suçundan arama kaydı bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Ayrıca Babaeski ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın söndürüldü ve Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını kontrol altına alındı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendiği A.İ'nin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda tehdit, kasten yaralama, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet suçundan aranması olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Seyir halindeki tırda yangın
Babaeski ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen tırın lastiği TEM Otoyolunda alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü tırı yol kenarına çekti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Anız yangını
Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Seyitler köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle anızlık alanda yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında 1 dönüm alan zarar gördü.