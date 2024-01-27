Kırklareli'nde aranan 9 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Denetimlerde, şüphelilerin üst aramasında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Üst aramasında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.