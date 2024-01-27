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Kırklareli'nde aranan 9 şüpheli yakalandı

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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Denetimlerde, şüphelilerin üst aramasında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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