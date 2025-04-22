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Kırklareli'nde Aranan 45 Kişi Yakalandı

Kırklareli'nde Aranan 45 Kişi Yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan 45 kişiyi gözaltına aldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 hükümlü cezaevine gönderildi.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 22'si hükümlü 45 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı olan şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 45 kişi gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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